'Böyle giderse çatışacağız'

Büyük bölümünü terör örgütü PYD’li unsurların oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri (SDG) bünyesinde azınlık olarak yer alan Arap grubu Liva Sukur Rakka (LSR) artık kazan kaldırdı. Rakka’yı terör örgütü DEAŞ’tan temizleme operasyonu sırasında Tabka’da geçen hafta PYD’nin ABD’ye yanlış koordinat vermesi sonucu onlarca kayıp yaşayan Arap taburu, yaşanılan bu olay sonrası Suriye’nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad’ta Arap aşiret liderleriyle bir araya geldi.

BASKILAR SONLANMALI

Suriye Demokrat Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet gösteren LSR’nin lideri Eymen El Ganım, Arap aşiretlerinin artık harekete geçmesini istedi. El Ganım, aşiret liderlerine hitaben, “PYD’nin bölgedeki hakimiyetini sonlandırması gerekmektedir. Arap aşiretleri olarak artık susup oturmanın zamanı geçti. PYD ile mücadele bağlamında öncelikli olarak Arap gençlerinin zorunlu askerlik uygulamasının sonlandırılması gerekmektedir” dedi.

ZORLA SİLAH ALTI

Toplantıya katılan aşiret liderleri görüşmelerin ardından terör örgütü PYD’ye ‘Arap gençlerin zorla silah altına alınmasının durdurulması, aksi halde PYD/YPG ile çatışacağı’ yönünde mesajın iletilmesi kararı alındı. PYD’nin DEAŞ’tan sözde kurtardığı bölgelerde demografik operasyonlar gerçekleştirdiği ve çocuklar dahil birçok kişiyi zorla silah altına aldığı biliniyor. SDG içerisindeki Araplar, Tabka Hava Üssü’nün alınmasında büyük rol oynamıştı.