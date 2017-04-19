'Böyle giderse çatışacağız'
Terör örgütü PYD’nin çoğunluğunu oluşturduğu SDG içerisindeki Arap grubu Liva Sukur’un lideri Tel Abyad’ta aşiretlerle görüştü. Görüşmeden, çatışma pahasına da olsa YPG zorbalıklarına tahammül etmeme kararı çıktı.
Büyük bölümünü terör örgütü PYD’li unsurların oluşturduğu Suriye Demokrat Güçleri (SDG) bünyesinde azınlık olarak yer alan Arap grubu Liva Sukur Rakka (LSR) artık kazan kaldırdı. Rakka’yı terör örgütü DEAŞ’tan temizleme operasyonu sırasında Tabka’da geçen hafta PYD’nin ABD’ye yanlış koordinat vermesi sonucu onlarca kayıp yaşayan Arap taburu, yaşanılan bu olay sonrası Suriye’nin kuzeyinde yer alan Tel Abyad’ta Arap aşiret liderleriyle bir araya geldi.
BASKILAR SONLANMALI
Suriye Demokrat Güçleri (SDG) bünyesinde faaliyet gösteren LSR’nin lideri Eymen El Ganım, Arap aşiretlerinin artık harekete geçmesini istedi. El Ganım, aşiret liderlerine hitaben, “PYD’nin bölgedeki hakimiyetini sonlandırması gerekmektedir. Arap aşiretleri olarak artık susup oturmanın zamanı geçti. PYD ile mücadele bağlamında öncelikli olarak Arap gençlerinin zorunlu askerlik uygulamasının sonlandırılması gerekmektedir” dedi.
ZORLA SİLAH ALTI
Toplantıya katılan aşiret liderleri görüşmelerin ardından terör örgütü PYD’ye ‘Arap gençlerin zorla silah altına alınmasının durdurulması, aksi halde PYD/YPG ile çatışacağı’ yönünde mesajın iletilmesi kararı alındı. PYD’nin DEAŞ’tan sözde kurtardığı bölgelerde demografik operasyonlar gerçekleştirdiği ve çocuklar dahil birçok kişiyi zorla silah altına aldığı biliniyor. SDG içerisindeki Araplar, Tabka Hava Üssü’nün alınmasında büyük rol oynamıştı.
‘Vurulan camide El Kaide yoktu’
ABD uçaklarının 16 Mart’ta Halep’te El Cinah Camii’ne düzenlediği hava saldırısı hakkında İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yayınladığı raporunda ABD’yi suçlu buldu. 50 sivilin ölümüne neden olan saldırı hakkında örgüt, camide El Kaide ve diğer silahlı grupların görüşme yaptığı iddiasıyla ilgili kanıt bulamadıklarını belirtti ve o esnada camide din dersi verildiğine dikkat çekti. ABD’nin hatasının faturasını onlarca sivilin ödediğini vurgulayan HRW yetkilisi Ole Solvang, “Bunun tekrarlanmaması için çaba sarf etmeli” dedi. Saldırı sonrasında Albay John J. Thomas, “Biz herhangi bir camiyi hedef almadık. Bir camiden 15 metre uzakta militanların sıklıkla buluştuğu bir binayı hedef aldık. Fakat cami hâlâ ayakta” diye konuşmuştu.
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