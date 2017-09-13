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Brezilya Devlet Başkanı Temer için soruşturma izni

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk yapmakla suçlanan Devlet Başkanı Temer ile ilgili soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı.

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Brezilya basınına yansıyan haberlere göre, Brezilya Cumhuriyet Başsavcısı Rodrigo Janot’un talebi üzerine, Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Luís Roberto Barroso, hakkında yolsuzluk suçlaması bulunan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile ilgili iddiaların araştırılması için izin verdi.

Başsavcı Janot, Başkan Temer’in, mayıs ayında imzaladığı kararname ile Santos limanını işleten Rodrimar şirketine fayda sağlayarak "yolsuzluk ve para aklama" suçlarını işlediğini iddia ediyor.

Başkan Temer hakkında soruşturma yetkisi veren Yargıç Barroso, yaptığı açıklamada, “Bu nitelikteki bir prosedürde araştırılmış gibi görünen hiç kimse, özellikle başkan, bir kamu otoritesinin kişisel ve siyasi sorumluluğuna kayıtsız kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

Herkesin yasalar önünde eşit olduğunu belirten Barrosso, soruşturma kararının Temer’in suçlu olduğu anlamına gelmediğini, ancak, yargının başkana karşı inandırıcı kanıtları olduğunu belirtti.

Temer’in pasif yolsuzlukla suçlandığı başka bir dava dosyası, geçtiğimiz ay temsilciler meclisinde yapılan oylamada milletvekilleri tarafından kabul edilmemişti.

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