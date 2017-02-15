Brezilya’da 79 kişi sarıhummadan öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, mevcut aşı stokuna ilaveten 11.5 milyon doz sarıhumma aşısı sipariş verdiklerini açıkladı. Geçen yıl aralık ayına kadar 120 kişide hastalık görülmüş ve bunların 30’u ölümle sonuçlanmıştı.

Brezilya'da sarıhummanın en yoğun görüldüğü Minas Gerais'te şehrin valisi, Sağlık Bakanlığına dayandırarak yaptığı açıklamada, maymunların taşıdığı bu hastalığın kırsal bölgelerden sivrisinekler tarafından insanlara bulaştırıldığını söyledi.

Ziko virüsü ile aynı zamanda ortaya çıkması sebebiyle, Dünya Sağlık Örgütü, sarıhumma ile mücadelenin biraz karmaşık olacağını açıkladı.

Sivrisineklerin bulaştırmasıyla ortaya çıkan sarıhumma; vücutta ateş, ağrılar ve sarılığa yol açıyor. Brezilya'da 200 yıldan beri böyle yaygın sarıhumma olaylarına rastlanmamıştı.

Sarıhumma salgını ilk defa 1700'lerde İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de patlak vermişti. 19'uncu yüzyılda İspanya'da 300 bin kişinin sarıhummadan öldüğü tahmin ediliyor. 1802'de Haiti Devrimi esnasında Fransız askerleri sarıhumma saldırısına maruz kalmış ve ordunun yarısı bu hastalıktan hayatını kaybetmişti.