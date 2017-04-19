Brezilya'da protestocu polisler ile meclis polisi arasında arbede

Brezilya'nın Minas Gerais, Ceara, Parana, Espirito Santo ve Santa Catarina eyaletlerinden polis örgütlerine mensup yaklaşık bin kişi, başkent Brasilia'da emeklilik reformunu protesto etti.

Brezilya Polis Memurları Birliği yetkililerinin verdiği bilgiye göre, protestocu polis memurlarından bir bölümünün mecliste milletvekillerine ayrılan alana girmeye çalışması nedeniyle arbede çıktı.

Parlamento binasına girmeye çalışan polislere meclis polisi giriş bölümünde engel oldu. Buna rağmen binanın girişindeki camları kırarak içeri giren protestocu polislere meslektaşları biber gazı ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Protestocu polislerin genel kurul salonuna giriş bölümünü işgal etme çabaları ise meclis özel harekat polisleri tarafından engellendi.

Olaylar sırasında çok sayıda polis gazlardan etkilendi.