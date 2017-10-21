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Brüksel’de skandal! Terör örgütü elebaşı için eylem yaptılar

Bir grup terör örgütü PKK sempatizanı, Brüksel’in merkezinde toplanarak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için eylem gerçekleştirdi.

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Brüksel’in turistik bölgesinde yer alan Monnaie meydanında toplanan bine yakın PKK sempatizanları, ellerinde tuttukları çocuk katili Abdullah Öcalan paçavralarını sallayarak, elebaşına özgürlük istedi. 

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydanda halay çeken grup, gösteri süresi bittikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı. PKK’nın Avrupa’daki temsilcisi olan KCDK-E tarafından yapılan çağrı sonrası başta Brüksel ve Strasburg şehirleri olmak üzere Avrupa’nın birçok şehrinde elebaşı Öcalan için eylemlerin yapılması bekleniyor.

23 Ekim Pazartesi gününden itibaren Strasburg’taki Avrupa Konseyi ve CPT önünde süresiz oturma eyleminin de başlatılacağını duyuran KCDK-E,  Strasburg’da bir basın açıklamasının yapılacağını bildirdi. Geçtiğimiz yıl, PKK sempatizanlarına çadır izni vererek Türk toplumunun tepkisini çeken Brüksel Merkez Belediyesi, tüm uyarılara rağmen, terör örgütü sempatizanlarına izin vermeye devam ediyor.

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