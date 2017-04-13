Fransa Dışişleri Bakanı: Bu karar Suriye rejimine katliamları konusunda garanti vermektedir

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Suriye konusundaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını veto etmesine ilişkin, "Bu karar anlaşılmaz ve yanlış olmakla birlikte Suriye rejimine katliamları konusunda garanti vermektedir. Suriye halkının şehitlerinin sayısını artırıyor." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Ayrault, ülke olarak kimyasal silah kullanımını ve bunun kullanımını sağlayan mekanizmaları yasaklayan kararı korumaya devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası toplumu sorumluluklarını almaya çağıran Ayrault, "Fransa geri çekilmeyecek." değerlendirmesini paylaştı