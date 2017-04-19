Dev buz dağı herkesi şaşırttı

Kanada'nın doğu kıyısında yer alan Newfoundland Adası'nda eşine az rastlanır bir görüntüyle karşılaşıldı.

Profesyonel ve amatör birçok fotoğrafçının akın ettiği adadaki Ferryland kasabası, okyanusun birkaç kilometre açığında dev bir buzdağına ev sahipliği yapıyordu.

Her yıl ilkbaharın gelmesiyle Kuzey Kutbu'ndan dev buz blokları kopuyor.

Ekvator çizgisine doğru sürüklenmeye başlayan kütleler, Buz Vadisi olarak bilinen bu bölgeye geliyor.

Buzdağları genelde denizin altında kalıyor ancak Ferryland'daki hacmiyle diğerlerinden biraz daha farklı. Buzdağı, gökdelen büyüklüğünde.

Belediye başkanı Adrian Kavanagh, mevsimin ilk yüzen buzdağının bir süre daha kıyıda kalabileceğini söylüyor. Eğer buzdağı kıyıya doğru yaklaşırken karaya oturursa, bu turistlerin ilgisinin devam edeceğini gösteriyor ve bölgedeki tur operatörleri bu gelişmeyi bekliyor.

Kanada'nın CBC televizyonu ise, buz dağını görmek veya fotoğraflamak isteyen çok sayıda kişinin kasabaya gittiğini ve trafik yoğunluğu yaşandığını bildiriyor.

Atlas Okyanusu'nda bu yıl normalden daha fazla buzdağı görülüyor.