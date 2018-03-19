Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, ülkedeki devlet başkanlığı süresini 5 yıldan 7 yıla çıkarmayı ve üst üste iki dönem daha yönetimde kalmasını öngören taslağın referanduma götürülmesine ilişkin kararnameye imza attı.

Referandumda "evet" çıkması durumunda 2020 yılında görev süresi bitecek Nkurunziza, 14 yıl daha yönetimde kalma şansını elde edecek.

Öte yandan siyasi partilerin, siyasi parti koalisyonlarının ve bağımsızların seçim kampanyasına katılmaları için 23 Mart ile 6 Nisan arasında Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonuna kayıt yaptırmaları gerekiyor.

Ülkedeki yasalara göre devlet başkanı en fazla üst üste iki dönem yönetimde kalabiliyor.

Nkurunziza, referandumu "sözle ya da eylemle" engellemeye çalışanları sert bir dille uyararak geçilmemesi gereken bir "kırmızı çizgi" olduğunu söylemişti.

- 2 dönem kuralını da yıkmıştı

Nkurunziza, hükümetle silahlı gruplar arasında 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesinin 25 Nisan 2015'te Nkurunziza'nın adaylığını kabul etmesinin ardından 26 Nisan'da halk ve güvenlik güçleri arasında ilk çatışmalar başlamıştı.

Aynı tarihlerde muhalefeti destekleyen medya kuruluşları kapatılırken çok sayıda muhalif hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Kriz nedeniyle yaşanan protesto gösterilerinde ve şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 400 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.