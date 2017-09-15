Çağlayan'a tutuklama kararı veren hakim FETÖ’nün moderatörü çıktı

ABD’de işadamı Reza Zarrab ve eski Bakan Zafer Çağlayan üzerinden Türkiye’yi hedef alan davanın savcısı Bharara’nın ‘FETÖ şerifi’ çıkmasının ardından, davaya bakan hakim Richard Berman da ‘FETÖ moderatörü’ çıktı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ dün yaptığı açıklamada, eski bakan Çağlayan’ın da dahil edildiği davaya bakan hakimin ‹kimliğine› dikkat çekti. Bozdağ, “Bu davayı görecek mahkemenin başkanı Richard Berman, 2014 yılında Fetullahçı Terör Örgütü’nün 17/25 süreçlerindeki propagandalarına ve politikalarına destek vermek maksadıyla Türkiye’de düzenlenen uluslararası bir kongreye moderatör olarak katıldı. Orada Zaman gazetesine, örgütün yayın organına röportaj verdi ve FETÖ’nün argümanlarını kullanarak açıklamalar yaptı” diye konuştu.



FETÖ YÖNETİCİSİ GİBİ...



Bakan Bozdağ’ın dikkat çektiği toplantıda, FETÖ’yle irtibatlı YKK Avukatlık Ortaklığı tarafından düzenlendiği ve sempozyumda ağırlıklı olarak FETÖ’nün 17/25 Aralık yargı darbesinde gündeme getirilen komplolara destek amaçlı konuşmalar yapıldığı belirlendi. Adalet ve Hukuk Devleti adlı uluslararası sempozyumda “Bağımsız ve Etkin Yargı Oturumu” başlıklı oturumda moderatörlük yapan Berman’ın konuşmasında “Korkusuz, sağlam, nitelikli, adil ve bağımsız bir yargı olmadan gerçek bir demokrasiden bahsedilemez” ve “Burada gördüğümüz üzere, tek adam iktidarının tersi olan hukuk devleti Türkiye’de tehdit altında olduğu bir sır değildir” şeklinde konuştuğu da öğrenildi.



HİMMETÇİ SENATÖRLER



ABD’de görülen ve İran’a bu ülke tarafından uygulanan ambargoyu deldiği iddiasıyla yargılanan işadamı Reza Zarrab’ın davasına, daha sonra eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Halkbank yöneticisi Levent Balkan ve ABD›de eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan›ın aralarında yer aldığı yeni isimler eklenmiş ve haklarında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Soruşturmayı açan ABD›li savcı Bharara’nın, terör örgütü FETÖ’den yıllık 2.5 milyon dolar ‹himmet› alan senatör Schumer’e danışmanlık yaptığı ve Gezi olayları sırasında Türkiye’deki kamu sitelerine yönelik siber saldırıları FBI adına yönettiği de ortaya çıktı. Türkiye’nin tepkisinin ardından yeni ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınan Bharara yerine ise onun yardımcılığını yapan Joon H. Kim atanınca, ABD’deki Türkiye’ye yönelik FETÖ komplosu kaldığı yerden devam etti.







Yargıç Richard Berman, daha önce Rıza Zarrab’ın ambargoyu delmesi ve ona yardım eden isimler’ şeklinde yürüyen dava için, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’ın da dahil olmasıyla ‘Dosyanın seyrinin değiştiğini ve kişi olarak Zarrab’ın değil kurum olarak Halk Bankası’nın öne çıktığına’ yönelik sözleriyle, davanın hedefini aslında deşifre etmiş olmuştu.

