Calais'te sığınmacılar için kabul merkezine izin yok

Lille İdare Mahkemesi, Fransa'nın Calais şehrindeki Jungle (Vahşi Orman) sığınmacı kampı bölgesindeki sığınmacılar için sığınmacı kabul merkezi kurulması talebini reddetti.

Mahkeme bugün verdiği kararda, sayıları 600'e ulaşan ve Fransa'dan İngiltere'ye geçiş güzergahında bulunan bölgedeki sığınmacılar için temiz su temin edilmesini, sığınmacıların tuvalet ve banyo ihtiyaçlarını karşılayacak yerler kurulmasını kararlaştırdı.

Daha önce bölgedeki sığınmacılar için oluşturulan kabul merkezinin yeniden kurulması başvurusunu reddeden mahkeme, yardım kuruluşlarının bölgedeki sığınmacılara yemek dağıtmasına ise yeniden izin verilmesine karar verdi.

Yardım kuruluşları bölgede çok kötü koşullarda yaşayan sığınmacılar için kalıcı merkezler kurulmasını talep ediyordu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb önceki hafta yaptığı bir açıklamada, Calais şehrinde yeniden ortaya çıkan sığınmacı krizinin çözümünü amaçlayan bir planı 15 gün içerisinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sunacağını açıklamıştı.

Sığınmacılar ormanda yaşamaya çalışıyor

Bölgedeki sığınmacılar, yatacak yer, tuvalet, banyo ve yiyecek gibi temel insani ihtiyaçlara sahip olmaksızın ormanda yaşamaya çalışıyor.

Bölgede yaşayan binlerce sığınmacı güvenlik birimleri tarafından geçen kasım ayında dağıtılarak ülkenin çeşitli bölgelerine gönderilmişti.

Böyle bir kampın tekrar kurulmasını engellemek için polis çeşitli önlemler alırken, valilik de sığınmacılara yardım yapmayı yasaklamıştı.

Fransa'da sığınmacıların faydalanabileceği yeterli kampların olmaması dolayısıyla Paris ve diğer büyükşehirlerde sığınmacılar parklarda yatmak zorunda kalıyor.

Hijyen koşullarının sağlanamaması dolayısıyla geçen aralık ayından bu yana Paris'teki 150'den fazla sığınmacıda uyuz vakaları görüldüğü bildirilmişti.