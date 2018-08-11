'California'daki yangın husumetten çıktı' iddiası

BBC'nin haberine göre, ABD'nin California eyaletinin Orange County ile Lake Elsinore bölgelerinde etkili olan ve binaları tehdit eden alevler nedeniyle 21 binden fazla kişi için tahliye emri verildi.

San Diego şehrinin kuzeyindeki ormanlık alanda 77 kilometrekarelik alanı yok eden yangını çıkardığı şüphesiyle salı günü gözaltına alınan Forrest Clark, mahkeme karşısına çıktı.

Yetkililer, Clark'ın komşularıyla arasındaki uzun yıllardır süren bir husumetten dolayı yangını çıkardığını ileri sürdü.

California eyaleti genelinde etkili olan 18 yangından biri olan ve 600'den fazla itfaiyecinin müdahale ettiği yangının dün itibariyle yüzde 10'unun kontrol altına alındığı kaydedildi.

Bölgede etkili olan yüksek sıcaklar ve kuvvetli rüzgar ile kuru çalıların felaketi körüklediği tahmin ediliyor.