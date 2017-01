Çavuşoğlu Trump'ın yemeğine katıldı

ABD'de yarın gerçekleştirilecek olan başkanlık devir teslim törenlerine katılmak üzere başkent Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Parti liderleri onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı.

Washington'daki Trump Otel'de gerçekleştirilen öğle yemeğine davet edilen Bakan Çavuşoğlu, Trump'ın açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte yeni başkanın ABD ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerini dinledi.

Konuşmasında Trump, Cumhuriyetçi Parti elitleriyle yakın çalıştığı mesajını vererek, "Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'ın artık yasa tasarılarını imzalayacak bir başkanla çalışacağını" kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Washington temasları kapsamında Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı adayı emekli Korgeneral Michael Flynn ile gündeme ilişkin bir görüşme gerçekleştirmişti.

Yarın Kongrenin bahçesindeki alanda yemin ederek ABD Başkanlığı görevini mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak olan Trump'ın, Türk-Amerikan ilişkilerine ve Washington'ın Orta Doğu perspektifine dair atacağı yeni adımlar merakla bekleniyor.

Attended the luncheon addressed by Donald J. Trump who is going to swear in tomorrow as the 45th POTUS. pic.twitter.com/4ngNHnNrko