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Chicago’daki FETÖ okullarına suç duyurusu

ABD'de FETÖ hareketini Türkiye adına takip eden Robert Amsterdam'ın hukuk bürosuna bağlı avukatlar, örgüte ait Chicago'daki bir sözleşmeli okulla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Avukatlar, Chicago Kamu Eğitimi Genel Müfettişi yerel bir sözleşmeli eğitim kurumu ve grubun ABD vatandaşlarının vergileriyle fonlanan Rogers Park'taki okul konusunda soruşturma açılmasını talep etti. Chicago.suntimes. com'da yer alan habere göre suç duyurusu Concept Schools ve bu grubun Chicago Math and Science Academy adlı okulunun, "vergi verenlerin haklarına zarar verecek şekilde ve Fetullah Gülen tarafından yönetilen küresel hareket lehine bir rant anlaşması yaptığı" iddialarını kapsıyor.
 

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