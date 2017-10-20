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CIA Direktörü Pompeo: Pakistanlılar radikal terörizmle mücadelede bize yardım etme yönünde isteksizlik gösteriyor

CIA Direktörü Pompeo Washington'da katıldığı forumda geçtiğimiz hafta Taliban'ın elinden kurtulan ABD'li aile hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Afganistan'da Hakkani grubunun elinden "kurtularak" ülkelerine geri dönen ABD'li aile hakkında konuşan CIA Direktörü Pompeo, "5 yıl boyunca Pakistan'da tutulan 4 ABD vatandaşını geri getirerek büyük bir sonuç aldık" dedi.
 
Afganistan-Pakistan sınırında uzun bir süre geçiren aile için "Geçirdikleri süre ABD makamları için önemlidir" ifadelerine yer verdi.
 
Ailenin nasıl kurtulduğuna yönelik şüphelerinin bulunduğunu belirten CIA Direktörü araştırmaların devam ettiğini belirtti.
 
 
Pompeo, "Tarih, Pakistanlıların radikal terörizmle mücadelede bize yardım etme yönündeki isteklerinin çok düşük bir seviyede olduğunu gösteriyor nitekim bizim istihbari bilgilerimiz de bu yönde" ifadelerine yer vererek Pakistan-ABD gerilimine ivme kazandırdı.
 
Ayrıca CIA Direktörü Pakistanlılara uyarıda bulunarak, "Ne yaptıkları ve ne yapmaları gerektiği konusunda Pakistanlı yetkililerle konuşmalıyız" ifadelerine yer verdi.

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