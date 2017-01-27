Cidde - Medine arası test sürüşleri başladı
2013’te inşası başlayan Cidde – Mekke - Medine hızlı tren projesi test sürüşlerine başladı. Saatte 330 km’ye kadar hız yapabilen tren özellikle hac mevsiminde trafiği azaltma amacıyla kullanılacak.
2013 yılında Suudi Demiryolları Organizasyonu başkanı Dr. Cubara yapımı 4 yıl sürecek ve 8 milyar dolara mal olacak Cidde- Mekke-Medine hızlı tren projesini açıklamıştı.
Harameyn projesi yapılan ihale sonrasında Suudi-İspanyol El Şuala konsorsiyumuna verilmişti. Bu proje ile birlikte günlük 160 bin yolcu taşıyacak olan hızlı tren, 450 km’lik uzunluğa sahip.
Test sürüşlerini başarılı şekilde sürdüren hızlı trenin çok yakında hizmete sunulacağı belirtiliyor.
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