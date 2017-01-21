Cidde'de silahlı çatışma ve patlama
Suudi Arabistan Cidde’de patlama meydana geldi.
Bugün sabah saatlerinde Cidde’nin Harazat bölgesinde bir eve baskın düzenleyen emniyet güçleri evde bulunan iki teröriste teslim ol çağrısında bulundu. Çağrıya silahla karşılık veren teröristlerle polis arasında çatışma çıktı. Mühimmatları bitene kadar çatışan iki terörist sonrasında bellerindeki intihar kemerleriyle intihar ettiler.
Suudlu yetkililer gün içerisinde açıklama yapacaklar.
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