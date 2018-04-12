Çifte ajan Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal'dan açıklama: Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin hizmetlerinden faydalanmak istemiyorum

İngiliz polisinden Yulia'nın durumuna ilişkin yapılan son açıklamada, önceki gün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen genç kadının halen İngiliz polisinden destek almaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Yulia Skripal'in kendi ifadelerine de yer verildi.

Açıklamaya göre, 66 yaşındaki babasının sağlık durumuna ilişkin bilgilendirmede bulunan Skripal, "Kendisi halen ağır hasta. Ben de halen bize karşı kullanılan sinir sistemi üzerindeki maddenin etkilerinden dolayı acı çekiyorum." dedi.

İngiliz emniyetinden özel eğitimli memurların kendisine yardımcı olduğunu ifade eden Skripal, zehirlenme olayına ilişkin yürütülen soruşturmanın süreciyle de ilgili kendisinin bilgilendirildiğini aktardı.

Ailesi ve dostlarına erişimi olduğunu, ayrıca Rus Büyükelçiliğinin yardım teklifinden de haberdar edildiğini dile getiren Skripal, şunları kaydetti:

"Şu anda hizmetlerinden faydalanmak istemiyorum ancak fikrimi değiştirirsem onlarla nasıl iletişim kurabileceğimi biliyorum. En önemlisi, güvendeyim ve zaman ilerledikçe kendimi daha iyi hissediyorum. Ancak basına tam bir röportaj vermek için henüz yeterince güçlü değilim. Bunu bir gün yapmayı umuyorum. O zamana kadar da kimsenin benim veya babam adına konuşmadığını, kendi adımıza konuştuğumuzun altını çizmek istiyorum. Kuzenim Viktoria'ya da bizim için endişelemesinden dolayı teşekkür ediyorum. Ama bir süreliğine benimle iletişime geçmeye çalışmaması ve ziyaret etmemesini talep ediyorum. Görüşleri ve iddiaları kendisine aittir, benim ya da babamın görüşleri değildir. Şu aşamada basın ya da medyaya konuşmak istemiyorum. Mevcut durumumu anlamaya çalışırken kendilerinin anlayış ve sabırlarını bekliyorum."

Salisbury Bölge Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Yulia Skripal’in taburcu edildiği ancak tedavisinin dışarıda süreceği, Sergey Skripal’in de durumunun iyiye gittiği ve yakın bir zamanda taburcu edilmesinin gündemde olduğu belirtilmişti.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

İngiltere, olayda Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu. Bu maddenin Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

Olayın ardından Rusya'nın 23 diplomatını sınır dışı eden İngiltere, yürüttüğü diplomatik temaslarla çok sayıda ülkenin de Rus diplomatları sınır dışı etmesini sağlamıştı.

Rusya da mütekabiliyet ölçüleri içinde bu ülkelerin diplomatlarıyla ilgili sınır dışı kararları vermişti.

Muhabir : İnci GündağYayınlayan : Fatma Can 23:42 11/04/18