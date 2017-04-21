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Çimento yüklü TIR viyadükten uçtu

TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin İzmit ilçesi kesiminde viyadükten düşen çimento yüklü TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

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TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde viyadükten düşen TIR'ın sürücüsü öldü. TEM Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Hacı Akşen'in kullandı çimento yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Gültepe Tüneller mevkisindeki yaklaşık 50 metre yükseklikteki Daniş Koper Viyadüğünden bariyerleri aşarak düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri TIR'dan yaklaşık 20 metre ötede bulunan Akşen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Akşen'in cenazesi, incelemenin tamamlanmasının ardından İzmit Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

Viyadükte bariyerlerin parçalandığı sol şeridi ulaşıma kapanan otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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