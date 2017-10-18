Çin Devlet Başkanı Xi Jinping: Çin yeni bir döneme girdi

Xi Jinping, üç buçuk saat süren ve 30 binden fazla kelime içeren konuşmasında, önümüzdeki beş yılda Çin’in kalkınması için benimsediği vizyonu ana hatlarıyla anlattı ve ikinci beş yıllık başkanlık dönemini resmi olarak başlatmış oldu.



Kongre, 2 bin 300 delegenin katılımıyla bir hafta sürecek ve 24 Ekim’de Xi Jinping yeni parti liderleri açıklanacak.



ABD’de ve Avrupa’da yükselen korumacılık ve küreselleşme karşıtlığına karşın Çin Devlet Başkanı, konuşmasında, “Hiçbir ülke şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden tek başına gelemez ve hiçbir ülke kendini dünyadan soyutlayamaz” dedi.



Çin’in 2035 yılında "kısmen müreffeh" bir ülke olacağını söyleyen Xi Jinping, “2050 itibariyle müreffeh, güçlü ve demokratik” bir ulus olacaklarını belirtti.



Çin’in küresel sahnede daha fazla yer alacağı bir döneme girdiğini aktaran Jinping insanlığa da daha büyük katkılar sağlayacaklarını söyledi.



Çinli liderin uzun vadeli vizyonlarından bahsetmesi geleneksel 10 yıllık parti liderliği döneminin Xi Jinping ile daha da uzatılabileceği söylentilerine neden oldu.



Xi Jinping konuşmasında, görevde olduğu ilk beş yıllık dönemde Çin’in yıllık GSYH’sinin 8.2 trilyon dolardan 12 trilyon dolara yükseldiğini ve bunun küresel büyümenin üçte birini oluşturduğunu vurguladı.



Her yıl şehirlerde 13 milyon yeni istihdam yarattıklarını aktaran Jinping 60 milyon insanın yoksulluktan çıktığını hatırlattı.



Sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma konusuna da değinen Çin Devlet Başkanı, “Daha gidecek çok yolumuz var” değerlendirmesini yaptı.



Çin’in farklı bölgelerinde genç öğrencilerin okullarda devlet başkanlarının konuşmalarını izlerken görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.