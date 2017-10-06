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Çin gemileri kaza yaptı: 13 ölü

Çin’e ait bir balıkçı teknesi ile tanker gemisinin Japonya’nın Oki adalarının kuzey açıklarındaki uluslararası sularda çarpışması sonucu kaybolan 13 balıkçının cesedine ulaşıldığı bildirildi.

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Şinhua ajansının haberine göre, Oki adalarının 400 kilometre kuzey açıklarında, 16 mürettebatlı balıkçı teknesi ile Blight Oil Lucky adlı petrol tankeri gemisinin çarpışması ve balıkçı teknesinin batmasıyla sonuçlanan kazada 13 balıkçı yaşamını yitirdi.
 
Uluslararası sularda gerçekleşen kazada, hayatını kaybeden 12 balıkçının cesedine geminin iç bölümlerinde, bir balıkçının cesedine ise güvertede ulaşıldığı belirtildi. Kurtarılan 3 balıkçının tedavi altına alındığı kaydedildi.
 

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