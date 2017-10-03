Çin, 'Her şeyi gören' radarın testine başladı

Hong Kong medyasının haberini değerlendiren Rus askeri uzman Vasiliy Kaşin, Çin'in bu yöndeki çalışmalarının oldukça yüksek tempoyla devam ettiğini belirterek şunu söyledi:

GELECEĞİ YÜKSEK

"Çin'deki çalışmalar, Rusya'daki benzer çalışmalarla senkronize veya görece küçük bir gecikme ile yapılıyor. Seri üretime geçilmesi için daha uzun yıllara ihtiyaç var. Ancak T-radarın yayılması askeri alanı kadar ekonomiyi de değiştirebilir".

Sputnik'in haberine göre: Ultra yüksek radyasyon frekansı ve bir milimetrenin altında olan dalga boyuna sahip bu radarlar, radyo ışınımı ile optik ışınım arasındaki diyapazonda çalışıyor. Onların sayesinde engelin arkasındaki nesnenin görüntüsü alınabiliyor ve radyo emici kaplamaya sahip uçaklardan yansıyan sinyalleri alabiliyor.

ARAMA KURTARMADA DEVRİM

Bu tür radarların hayalet uçakları tespit etme yeteneğine sahip olduğunu belirten Kaşin, uydu ve keşif uçaklarının bu radarlarla donatılması durumunda okyanusların derinliklerinde yüzen denizaltıları ve kamufle edilen yapıları aramanın kolaylaşacağını kaydetti.

Rus uzman ayrıca bu radarların sivil alanda kullanılmasıyla ekonomi için yeni teknik imkanların açılacağını belirterek, "Bu radarlar jeolojik arama çalışmalarında, su ve yer altındaki objeleri bulmada, kurtarma çalışmalarında kullanılabilir" dedi.