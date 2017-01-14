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Çin hükümetinden Pokemon GO engeli

Çin hükümeti, kısa süre içerisinde milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Pokemon Go oyununun Çin piyasasına girmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

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2016 yılında piyasaya sürülen ve dünya çapında büyük ses getiren Pokemon GO oyunu, henüz dünyanın en kalabalık ülkesine resmi giriş yapamadan engellendi.

Çin hükümet yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sabit konum takibi kullanan mobil uygulamalara onay verilmeyeceği duyuruldu.

Kısa süre içerisinde milyonlarca hayran kitlesine ulaşan ve tartışma konusu olan oyun, daha önce İran ve İsrail'de de benzer gerekçelerle yasaklanmıştı. 

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