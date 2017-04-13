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Çin iletişim uydusu fırlattı

Saniyede 20 gigabayt veri transferi kapasitesi bulunan uydu, doğal afet izleme ve internet erişiminin artırılması için kullanılacak.

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Çin, yüksek işlem yapma kapasiteli bir iletişim uydusu fırlattı.

Şinhua ajansının haberine göre, Şıcien-13 adlı ülkenin ilk yüksek işlem kapasiteli uydusu Çin'in güneybatısındaki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderildi.

Çin Aerospace Science and Technology Corp. şirketi tarafından tasarlanan uydu, doğal afetlerin takibi, uçak ve trenlerde internet erişiminin sağlanması için kullanılacak ve yörüngede 15 yıl kalacak.

Long March-3B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Şıcien-13'ün saniyede 20 gigabayt veri transferi yapabilme kapasitesi bulunduğu ve ülkenin şimdiye dek en yüksek işlem kapasiteli uydusu olduğu belirtildi.

Çin’in, 2015 yılında yayımlanan orta ve uzun vadeli sivil amaçlı uzay altyapısı geliştirme planına göre, 2025 yılına kadar uzayda 22 iletişim uydusu olacak.

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