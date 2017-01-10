Çin'de uçak düştü: 2 ölü
Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde bir uçağın düşmesi sonucu 2 pilot yaşamını yitirdi.
- AA
Şinhua ajansının haberine göre, Cilin Fuhang Havacılık Akademisi adlı özel bir firmaya ait eğitim uçağı, kalkışının ardından birkaç dakika içinde irtifa kaybederek düştü.
Liaoning eyaletinin Faku vilayetindeki Caihu Havalimanı'nda yaşanan kazada, uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti.
Kazanın nedeni araştırılıyor.
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