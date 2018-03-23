Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua: Çin, ticaret savaşı yapmak istemiyor ancak ticaret savaşından da korkmuyor

Sözcü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün imzaladığı ve yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlamasını içeren genelgeye yönelik ABD’yi makul ve dikkatli kararlar almaya çağırdı.

Washington yönetiminin keyfi eylemleri nedeniyle ödeyeceği bedelin hafife alındığına dikkati çeken Hua, Çin’in ABD’ye misilleme yapıp yapmayacağı konusundaki verdikleri mesajın çok açık olduğunu ve bu konuda sonuna kadar gideceklerini vurguladı.

Hua, Çin'in meşru çıkarlarını ve yasal haklarını koruma konusunda kararlı olduklarına işaret ederek, "Çin, ticaret savaşı yapmak istemiyor ancak ticaret savaşından da korkmuyor.” ifadelerini kullandı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada da Trump yönetiminin dün imzaladığı ve Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelgeye kesinlikle karşı çıktıkları, bu adımın tek taraflılık ve ticari korumacılık olduğu belirtildi.

ABD'ye ticaret savaşının eşiğinden dönmesi ve makul hareket etmesi çağrısı yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin tehlikeye atılmaması uyarısında bulunuldu.

- Yaklaşık 60 milyar dolarlık ek vergi ve yatırım kısıtlaması getiren genelge

ABD Başkanı Trump dün Çin'e tutarı 60 milyar doları bulabilecek ek gümrük vergisi ve yatırım kısıtlamaları getirilmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.

Genelgeyle, ülkesinin fikri haklarını ve teknolojilerini korumak amacıyla Çin'e yönelik birtakım ticari tedbirler getirilmesi direktifi verdiğini kaydeden Trump, Çin'i bir dost olarak kabul ettiğini belirterek, "Çin Devlet Başkanı Şi'ye büyük saygı duyuyorum. Bize Kuzey Kore konusunda çok yardım ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine (USTR) verilen genelgede, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörülüyor.

Söz konusu gümrük vergisinin savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor.

USTR'nin Beyaz Saray'ın talebi üzerine geçen yıl ağustos ayında 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yaptığı soruşturma sonucunda, Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varılmıştı.