Çin'den ABD'ye THAAD tepkisi

Çin Dýþiþleri Bakaný Vang Yi, temaslara bulunmak üzere baþkent Pekin'e gelen Güney Kore ana muhalefet partisi Minjoo milletvekillerinden oluþan delegasyon ile bir araya geldi. Pekin yönetiminin, Güney Kore'nin kendi halkýnýn güvenliðine yönelik endiþelerini anladýðýný ifade eden Vang, "Çin'in stratejik güvenlik çýkarlarýna zarar verecek olan THAAD'ýn Kore yarýmadasýnda konuþlandýrýlmasýna iliþkin tek taraflý zorlamalara karþýyýz." diye konuþtu.

Dýþiþleri Bakaný Vang, taraflara müzakere ve diyalog yoluyla makul bir çözüm bulunmasý yönünde yapýcý bir tavýr sergilemeleri çaðrýsýnda bulundu.

ABD Savunma Bakanlýðý (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook, önceki gün yaptýðý açýklamada, Güney Kore ile THAAD füze savunma sistemlerinin yarýmadaya en kýsa sürede konuþlandýrýlmasý için görüþmelerin sürdüðünü söylemiþti.

Seul ve Washington yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karþý THAAD'nin bu yýl sonuna kadar Güney Kore'nin Seongju kasabasýna konuþlandýrýlacaðýný açýklamýþtý. Kuzey Kore'ye en yakýn ülkelerden olan Çin, THAAD sisteminin bölgede mevzilendirilmesine Doðu Asya'da askeri tansiyonu artýracaðý gerekçesiyle karþý çýkarken, Seul yönetimi, Pyongyang yönetiminden gelebilecek askeri tehditlerin bertaraf edilmesi durumunda THAAD sisteminin konuþlandýrýlmasý ihtiyacýnýn "doðal olarak" ortadan kalkacaðýný savunuyor.