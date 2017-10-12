Çin'in Hubey eyaletinde sel nedeniyle 26 bin 700 kişi tahliye edildi
Çin'in Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 5 kişi öldü, 26 bin 700 kişi güvenli yerlere tahliye edildi.
- AA
Çin'in orta kesiminde şiddetli yağışların yol açtığı selde 5 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Hubey eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi.
Bölgede ayrıca sel nedeniyle 26 bin 700 kişi güvenli yerlere tahliye edildi, 8 bin 500 ev yıkıldı, 253 bin hektardan fazla tarım arazisi hasar gördü.
Sağanağın neden olduğu maddi kaybın 4 milyar yüen (608 milyon dolar) tutarına ulaştığı belirtilirken, yerel yönetimlerin bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk ettiği bildirildi.
Çin'de eylül sonunda Şaanşi eyaletindeki sağanak sele neden olmuş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 27 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
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