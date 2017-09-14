2016 ABD Başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton, seçim kampanyası süresince tuttuğu günlüklerinden oluşan "Ne Oldu" (What Happened) adlı kitabını yayımlamasından sonra CNN televizyonundan Anderson Cooper'ın programına konuk oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren Clinton, "Trump, olgun değil ve bulunduğu pozisyon için nitelikli değil" diyerek, "Başkan ve yönetiminin, demokrasi için açık ve mevcut bir tehlike oluşturduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump için "Olgunlaşmamış, zayıf dürtülü, niteliksiz ve reaktif" ifadelerini kullanan Clinton, "Onun önceden ne yapacağı belli olmayan biri olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Trump Twitter'dan cevap verdi

ABD Başkanı Trump ise Clinton'un eleştirilerine, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden cevap verdi.

Trump, mesajında, "Sahtekar Hillary Clinton, seçim kaybı için herkesi (ve her şeyi) suçluyor ama kendini suçlamıyor. Tartışmaları kaybetti ve yönünü kaybetti!" ifadelerini kullandı.

Clinton'un 2016'da kullandığı "zavallılar" ifadesini tırnak içinde kullanan Trump, "'Zavallılar' Hillary'ye musallat olmak üzere geri döndü. Onlar, duygularını yalın ve yüksek sesle ifade ediyorlar. O (Clinton) çok para harcadı ama sonunda maçı alamadı." ifadelerine yer verdi.