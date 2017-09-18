CNN International iddiası: Rus savaş uçakları, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı
Suriye'nin doğusunda bulunan Deyrizor bölgesinde Rus savaş uçakları, ABD askerlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Söz konusu iddiayı CNN International gündeme taşıdı.
Rusya'ya ait savaş uçakları, Deyrizor bölgesinde PKK'lı teröristlere askeri destek veren ABD güçlerinin bulunduğu bölgeyi bombaladı.
CNN International'ın iddiasına göre, Rusya'nın bombaladığı bölgeye Amerikan askerleri birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyordu.
Rusya PKK'lı teröristleri vurmuştu
Cumartesi günü de, Rusya'ya ait savaş uçakları, ABD'nin desteklediği PKK/PYD güçlerine hava operasyonu gerçekleştirmiş ve operasyonda en az 6 terörist yaralanmıştı.
Amerika Rusya'nın saldırısını doğrulamıştı
Amerikalı yetkililer, saldırı sonrası açıklama yapmış, Rusya'nın konumlarını bile bile hava saldırısı düzenlediğine dikkat çekmişti.
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