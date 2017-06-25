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CNN, Trump'ın Rusya'yla ilişkilerini anlatan haberini yayından kaldırdı

CNN, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçiş ekibinden bir kişinin Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile olası ilişkilere yönelik Senato soruşturmasını anlatan haberi siteden kaldırdı. Ancak haberin siteden ‘kaybolması’ BuzzFeed’in dikkatini çekti.

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BuzzFeed’in konuyla ilgili olarak açıklama istemesinden bir saat sonra CNN’in internet sitesinde, genel yayın yönetmeninin imzasını taşıyan kısa bir yazı yayımlandı. Yazıda, “Bu haber, CNN’in yayın standartlarına uymuyor. Bu yüzden haberi kaldırdı. CNN, Sayın Anthony Scaramuzzi’den özür diler” ifadelerine yer verildi. Haberin hangi kısımlarının CNN’in yayın standartlarına uymadığı ise belirtilmedi.
 
Olayı haberleştiren BuzzFeed, CNN’nin herhangi açıklama yapmadan haberi kaldırmasının gazetecilik etiğinin ciddi ihlali olduğuna dikkat çekti.
 
Anthony Scaramuzzi, Trump’ın geçiş ekibinin üyelerinden biriydi. CNN’in kaldırdığı ve adını açıklamadığı bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Senato’nun istihbarat komitesinin Scaramuzzi’nin Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu ile bağlarını araştırdığı ileri sürülmüştü. Scaramuzzi’nin, Trump’ın yemin törenine 4 gün kala, vakfın başkanı Kirill Dmitriyev ile bir araya geldiği ve Rusya’ya yaptırımların kalkmasını değerlendirdiği iddia edilmişti.(sputnik)

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