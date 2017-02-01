CNN'e konuşan FETÖ'cü rütbeli askerin kim olduğu ortaya çıktı
Amerika'da yayın yapan CNN International kanalına konuşan firari FETÖ'cü teröristin Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.
Mick Krever ve Atika Shubert tarafından yapılan röportajda kimliği gizli tutulan ve "TSK çok zor durumda, uçak uçurmakta bile zorlanıyor" şeklinde iftirada bulunan hainin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Tuğgeneral Mehmet Yalınalp olduğu ortaya çıktı.
Devre arkadaşları, CNN'nin sesini değiştirmeye çalıştığı Mehmet Yalınalp'i siluet ve el hareketlerinden tanıdı.
DARBECİ YİĞİTALP, ALMANYA'YA SIĞINDI
Almanya'daki NATO üssünde hava kumanda strateji şefi olarak görev yapan ve 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Almanya'da sığınan darbeci Mehmet Yalınalp, 1 Ağustos'ta yayınlanan kanun hükmünde kararnameyle (KHK) Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.
15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı ismi Akın Öztürk, 2014'te Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde Mehmet Yalınalp'i birinci sıradan tuğgeneral rütbesine terfi ettirmişti.(Sabah)
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