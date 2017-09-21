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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de Ukrayna Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'nin New Yorkkentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, The Peninsula Otel'de Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksanda Vucic'i kabulü sonrasında Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 50 dakika sürdü.

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