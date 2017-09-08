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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile TSİ 17.00'de Kazakistan'ın başkenti Astana'ya geldi.

  • AA
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Erdoğan, Astana Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenisbeg Kasımbek, Astana Vali Yardımcısı Sergey Haraşun, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Salih Mutlu Şen ile Astana Büyükelçiliği personeli tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de Astana'ya geldi.

Karşılama sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu.

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