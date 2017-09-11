Budist liderden Arakan çağrısı: Katliamı durdurun

Tibet'in Ruhani lideri Dalai Lama, Arakanlı Müslümanların yaşadığı dramla ilgili ilk kez sessizliğini bozdu.

Binlerce Müslüman'ın katledildiği, yüzbinlercesinin ise kaçmak zorunda bırakıldığı Arakan'daki Budist zulmüne yönelik açıklamalar yapan Lama, "Buda, Budistlerin zulmünden kaçan Müslümanlara yardım ederdi" açıklamasında bulundu.

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Myanmar hükümetine de çağrıda bulunan Nobel Barış ödüllü Budist lider, hükümeti krizi çözmek için toplumun her kesimiyle iletişim kurmaya ve sorunları çözmeye çağırdı.

Kendisi gibi Nobel ödülüne sahip Malala Yousafzai ve Başpiskopos Desmond Tutu'yu da yaşanan şiddete müdahaleye çağıran Lama, Myanmarlı Budistlere de "Kim bir Müslümana zulmetmeye kalkarsa Buda'yı hatırlasın ve bundan vazgeçsin" tavsiyesinde bulundu ve yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu açıkladı.