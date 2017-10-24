Danimarka yerel seçimlerinde 37 belediyede 96 Türkiye kökenli aday yarışıyor

Danimarka’da belediye seçimleri denince uzun süredir ilk akla gelen isimler olan Hüseyin Araç ve Bünyamin Şimşek Aarhus’ta, Sadık Zeki Topçu Ringsted’de seçimlere katılıyorlar. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada AKP ve MHP yanlısı paylaşım ve beğenilerde bulundukları iddiasıyla haklarında haber yapılan Furesö Belediye Meclisi üyesi Sosyal Demokrat Neslihan Dikşan ile Silkeborg Belediye Meclisi üyesi Mustafa Kellegöz partilerinden istifa ettiler. Neslihan Dikşan, Furesö belediyesinde kendi yaptığı De Frie Demokrater adlı liste ile seçimlere bağımsız olarak katılma kararı aldı.

Kopenhag’da tek aday

İshöj Belediye Meclisi üyesi ve belediye başkan yardımcısı Seyit Ahmet Özkan da yaz tatilinin hemen ardından sosyal medyada, IŞİD’i İsrail’in kurduğu yolundaki paylaşımı nedeniyle partisi tarafından adaylığını çekmeye zorlanmış ve bu olayın ardından siyaseti bıraktığını açıklamıştı. Kopenhag’da dört dönemdir belediye meclisi üyeliği yapmakta olan Taner Yılmaz da siyaseti bıraktığını açıklayarak aday olmayacağını açıkladı.

Kopenhag’da iki Türkiye kökenli yarışacak: Enhedslisten (Birlik Listesi) adayı Sinem Demir ve Sosyalist Halk partisi adayı Halime Oğuz, Kopenhag’da belediye meclisine girmeye çalışacaklar.

EN ÇOK ADAY ALBERTSLUND’DA

Türkiye kökenli adayların en fazla sayıda bulunduğu belediyeler Albertslund ve Höje Taastrup olarak belirlendi. Albertslund’da 8 Türkiye kökenli aday yarışırken, Höje Taastrup’ta 7 aday seçimlere katılıyor. Köge’de ise 6 Türkiye kökenli aday da oy pusulasında yer alacaklar.