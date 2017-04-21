Darbeci Sisi’den Sina’da katliam
Mısır’da seçilmiş Cumhurbaşkanı Mursi’yi devirerek iktidara gelen darbeci Sisi’nin gerçekleştirdiği katliam görüntüleri basına sızdı.
Sisi yönetimine muhalif Mekameleen televizyonu, Sina bölgesindeki yargısız infaz görüntülerini yayınladı. Sızdırılan görüntülerde Mısır ordusundan askerlerin, ele geçirdiği iki kişiyi infaz etmesi kameraya yansıdı. Ordunun Sina’da terör örgütleriyle bağlantılı operasyonlarında çekildiği tahmin edilen görüntülerde askerler gencin ailesini ve nerede oturduğunu öğrendikten sonra onu kenara alıp infaz ediyor. Askerler, infaz edilen kişinin yanına silah koyup fotoğrafını çektikten sonra silahı tekrar geri alıyor. Yerde yatan başka cesetlerin de olduğu anlaşılan görüntülerin ne zaman çekildiği bilinmiyor ancak, ordu sözcüsü bu kişilerin Sina’da terörle mücadele kapsamında öldürülen silahlı kişiler olduğunu öne sürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü geçen ay yayımladığı raporda, Mısır ordusunun sadece bir ayda onlarca kişiyi yargılamadan öldürdüğünü açıklamıştı.
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