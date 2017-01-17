Davos’ta terör alarmı

Geleneksel olarak her yıl İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına terör korkusu damgasını vurdu. Davos toplantılarına bireysel saldırı ihbarı alan İsviçre polisi kasabadaki güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı. Alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz yıllarda toplantıların yapıldığı kongre merkezinin önünden kontrollü araç geçişine müsaade edilirken, bu yıl ise kongre merkezinin çevresinde ağır taşıtların geçişine müsaade edilmiyor. Kongre merkezi çevresindeki yollar, muhtemel bir araç saldırılarına karşı beton bloklarla, bariyerlerle kapatıldı.

Geçtiğimiz ay Berlin’de Noel pazarına kamyonla düzenlenen ve 12 kişinin ölümüne neden olan saldırının bir benzerinin Davos’ta da gerçekleşmemesi için kasabanın girişinde kamyon ve diğer yük taşıyıcılar kontrol ediliyor. Kasabanın lojistik ihtiyacını karşılayan nakliye şirketlerinin dışında bireysel hiçbir yük taşıyıcı Davos’a giremiyor.

Davos’un güvenliği için 5 bin asker ve polis görev yaparken, Davos hava sahası F/A18 savaş uçakları ve PC-7 helikopterleriyle 24 saat kontrol ediliyor. Davos’ta güvenlik için 8 milyon euro harcandığı açıklanırken, özellikle anti drone silahlarıyla donatılan askerler havada herhangi bir yabancı cismin uçmasına izin vermiyor.