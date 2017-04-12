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DEAŞ Irak’ta büyük toprak kaybetti

Iraklı komutan terör örgütü DEAŞ’ın Irak’ta büyük toprak kaybettiğini kaydederek, şuanda yalnızca yüzde 6.8’ini kontrol ettiğini duyurdu.

  • İHA
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Irak'ta Ninova Ortak Operasyonları Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın şuanda Irak topraklarının yüzde 6.8’sini kontrol ettiğini belirtti. Tuğgeneral Yahya Resul,  terör örgütü DEAŞ’ın 31 Mart itibariyle Irak topraklarının yüzde 6.8’sini kontrol ettiğini belirterek, 2014 yılında Irak’ın yüzde 40’ına hakim olduğunu dile getirdi. ABD’nin hava desteği ile operasyonlarını gerçekleştiren Irak kuvvetleri, militanların ele geçirdiği diğer bölgelerin çoğunu geri almasının ardından Musul’da DEAŞ ile tekrar savaşıyor.
 
DEAŞ yaklaşık 2 yıldır elindeki toprakları istikrarlı bir şekilde kaybetti. DEAŞ’ın Irak’taki ele geçirdiği topraklar Ağustos ayında en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Aynı yıl çeşitli azınlıklara ev sahipliği yapan Kuzey Irak‘taki bölgelere 2. taarruz başlamıştı. Irak’a binlerce asker sevk eden ABD önderliğinde savaşan Irak güçleri, Ekim 2016'da Musul'u yeniden ele geçirmek için büyük bir operasyon başlattı. Buna rağmen Havyah ve ve Tel Afar kentleri ile Irak’ın batısındaki Suriye’ sınırındaki uzak bölgeler ise hala DEAŞ’ın kontrolü altında. Irak güçleri, ülkenin ikinci büyük kenti Musul’un batısı için ise 18 Şubat’ta operasyon başlatılmıştı.
 

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