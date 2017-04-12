Musul'un güvenliği 'Ninova Muhafızları'na emanet edilecek
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, Sünni güçlerden oluşan Ninova Muhafızları'nın kentte güvenliğin sağlanması için ilerleyen zamanda görevlendirileceğini bildirdi.
- AA
Musul yakınındaki Ninova Muhafızları kampını ziyaret edenIrak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, bu birliğin kentin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması operasyonlarına çok katkı sağladığına dikkati çekti.
"Ninova Muhafızları ilerleyen zamanda kentte güvenliği sağlama görevini üstlenecek." diyen Nuceyfi, sözünü ettiği tarihe ilişkin bilgi vermedi.
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi de geçen ocak ayında, Musul'un doğusunda 30 mahallenin denetiminin komutasındaki güce verildiğini duyurmuştu.
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