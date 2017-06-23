DEAŞ'a katılmayı planladığı iddia edilen ABD'li havalimanında yakalandı

New York Güney Bölgesi Federal mahkeme savcılığından yapılan açıklamada, Bronx ilçesinde yaşayan Saddam Mohamed Raishani isimli (30) kişinin DEAŞ'a katılma amacıyla gittiği havalimanında gözaltına alındığı belirtildi.

Zanlının daha önce de başka birisinin DEAŞ'a katılmasına aracılık ettiği, örgütün sosyal medya gruplarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen zanlının, bu planını polis muhbiri olduğunu bilmediği bir tanıdığına açtığı, onun da durumu polise bildirdiği ifade edildi.

Zanlının arkadaşına daha önce DEAŞ'a katılmasına aracılık ettiği kişiyle birlikte gitmediği için pişman olduğunu söylediği, "zor da olsa doğru kararı aldığını" dile getirerek Suriye'de DEAŞ'a katılmayı planladığını anlattığı aktarıldı.

Açıklamada, 21 Haziran tarihinde Lizbon aktarmalı İstanbul bileti aldığı öne sürülen zanlının havalimanında uçağa binmek üzereyken FBI tarafından yakalandığı kaydedildi.