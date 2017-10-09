DEAŞ’tan İdlib’e kostümlü baskın

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e intikali ile Heyet Tahrir’uş Şam’ın (HTŞ) Hama’daki saldırılarından kaygılanan Esad rejimi, Astana’da varılan anlaşmayı baltalamak ve

çatışmasızlık ortamının Afrin’deki terör örgütü PKK/PYD’yi boğmasını engellemek için bir başka terör örgütü DEAŞ’la kentte kirli bir provokasyon gerçekleştirdi. Hama’nın doğusunda yer alan 480 kilometrekarelik Ukayribat bölgesinden İdlib’in güneyindeki Rahyan’a doğru bir ‘mülteci konvoyu’ yola çıktı. Kısa sürede konvoyun mültecileri değil, DEAŞ’lı teröristleri taşıdığı anlaşıldı.

Teröristler Esad rejiminin yardımıyla gerçekleştirdiği sızma harekatı sonrasında, İdlib’in güneyindeki muhaliflere karşı bir yıldırım saldırı başlattı. Rejimin açtığı 30 kilometrelik koridordan faydalanan ve Muhaberat’ın desteğiyle bölgeye zırhlı araçlar getiren teröristlerin, Doğu Kalamun’dan Hizbullah’ın tahliye ettiği örgüt üyeleri olduğu düşünülüyor.

1 SAATTE 12 KÖY

Mülteci kılığındaki uyuyan hücrelere ek olarak üçü tank olmak üzere 20 araçlık konvoyla İdlib’e geçen DEAŞ, muhalif mevzilere yönelik silahlı baskın gerçekleştirdi. Terör örgütünün sözde ajansı Amak aracılığıyla yaptığı açıklamada, DEAŞ’ın bir sene önce öldürülen İdlib doğumlu eski sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani’nin adını verdiği operasyonu başlattığını ve hedefinin muhalifler olduğunu bildirdi.

Teröristler ilk olarak, Rahyan, Tafaha, Hasnavi ve Şakusiya köylerini ele geçirdi. Sivilleri karşılamaya geldiğini zanneden dört muhalif savaşçının hayatını kaybettiği ilk çatışmalarda Esad’ın zırhlılarıyla avantaj elde eden DEAŞ; daha sonra 20 kilometre ilerleyerek 12 köyde hakimiyet sağladı. Çatışmaların artması üzerine Hama yakınlarındaki mevzilerden bölgeye takviye birlikler getiren muhalifler, DEAŞ’ı Kasr ibn Vardan’da durdurdu.

800 TERÖRİST TETİKTE

Konu hakkında açıklama yapan muhalif savaşçılar, terörist unsurların gece 2 sularında rejimin kontrolündeki Hanasır yolu üzerinden bölgeye geçiş yaptığını ifade etti. DEAŞ’ın baskının Esad güçlerinin komplosu olduğunu savunan muhalifler, “Rejim, DEAŞ’ın önünü açıyor, Esad’ın kontrolündeki bölgelerde muhaliflere saldırılıyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan, çatışmalar öncesi yakalanan DEAŞ’ın İdlib sorumlusu Ebu Süleyman, örgütün kentte harekete geçmeyi bekleyen 800 savaşçısı olduğunu öne sürdü.