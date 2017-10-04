Deli değil terörist

ABD’nin Las Vegas kentinde Mandalay Bay otelinin 32. katından otomatik silahıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 59 kişinin ölümüne neden olan Stephen Paddock için Başkan Donald Trump ile Las Vegas şerifi Joseph Lombardo’nun ‘terörist’ ifadesini kullanmaması tepkilere neden oldu. ABD Başkanı’nın “O hasta ve deli bir adam”, bölge şefinin ise “yalnız kurt saldırısı” demesi, şiddet olaylarına karşı geliştirilen çifte standardı yeniden gündeme getirdi.

YASAYA GÖRE TERÖR

Amerikan NBC kanalının siyaset editörü Mark Murray ile Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Craig Considine, San Bernardino saldırısından sonra Trump’ın ‘İslam bizden nefret ediyor” dediğini hatırlattı. Bir Rap şarkıcısı Russ ise sosyal medya hesabından “Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık” diye yazdı. Lombardo’nun ‘yalnız kurt’ söylemi de Twitter’da en çok konuşulan ifadelerden biri oldu: Kullanıcıların birçoğu tepkilerini “Yalnız kurt dendiğinde saldırganın ne olmadığını (Müslüman) hemen anladık” diyerek paylaştı. İngiliz yayın kuruluşu BBC de Nevada eyalet yasalarında, ‘terör eylemi’nin “Genel nüfus üzerinde büyük fiziki zarar vermek ya da öldürmek amacıyla şiddet kullanılmasını içeren her türlü eylem” olarak tanımlandığını hatırlattı.

EŞİNİN İKİ KİMLİĞİ VAR

Öte yandan Paddock’un kız arkadaşı Marilou Danley’nin, sorgulanmak üzere Filipinler’den ABD’ye getirildi. Sorgusu yapılacak Danley’in Marilou Bustos adında ikinci bir kimlik taşıması dikkat çekti.