Deli değil terörist
ABD Başkanı Donald Trump ile Las Vegas şerifi Joseph Lombardo ülkenin en kanlı saldırısını gerçekleştiren Stephen Paddock’a ‘terörist’ diyemedi. İki isme tepki yağarken Nevada yasalarına göre saldırının terör eylemi olduğu anlaşıldı.
ABD’nin Las Vegas kentinde Mandalay Bay otelinin 32. katından otomatik silahıyla gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 59 kişinin ölümüne neden olan Stephen Paddock için Başkan Donald Trump ile Las Vegas şerifi Joseph Lombardo’nun ‘terörist’ ifadesini kullanmaması tepkilere neden oldu. ABD Başkanı’nın “O hasta ve deli bir adam”, bölge şefinin ise “yalnız kurt saldırısı” demesi, şiddet olaylarına karşı geliştirilen çifte standardı yeniden gündeme getirdi.
YASAYA GÖRE TERÖR
Amerikan NBC kanalının siyaset editörü Mark Murray ile Rice Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Craig Considine, San Bernardino saldırısından sonra Trump’ın ‘İslam bizden nefret ediyor” dediğini hatırlattı. Bir Rap şarkıcısı Russ ise sosyal medya hesabından “Eğer bu adam Müslüman olsaydı hemen terörist yaftası yapıştırırdık” diye yazdı. Lombardo’nun ‘yalnız kurt’ söylemi de Twitter’da en çok konuşulan ifadelerden biri oldu: Kullanıcıların birçoğu tepkilerini “Yalnız kurt dendiğinde saldırganın ne olmadığını (Müslüman) hemen anladık” diyerek paylaştı. İngiliz yayın kuruluşu BBC de Nevada eyalet yasalarında, ‘terör eylemi’nin “Genel nüfus üzerinde büyük fiziki zarar vermek ya da öldürmek amacıyla şiddet kullanılmasını içeren her türlü eylem” olarak tanımlandığını hatırlattı.
EŞİNİN İKİ KİMLİĞİ VAR
Öte yandan Paddock’un kız arkadaşı Marilou Danley’nin, sorgulanmak üzere Filipinler’den ABD’ye getirildi. Sorgusu yapılacak Danley’in Marilou Bustos adında ikinci bir kimlik taşıması dikkat çekti.
Trump’ın insanlığı havlu attı
MarIa kasırgası sonrası Porto Riko’yu ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, üst üste skandallara imza attı. Doğal afet nedeniyle harabeye dönen bölgedeki ‘güzel havayı’ öven Trump, Maria’yı, 2005’teki 1833 kişinin hayatına mal olan ABD’deki Katrina kasırgası ile kıyasladı. Bölgede sadece 16 kişinin hayatını kaybetmesini bir başarı olarak değerlendiren Başkan, “Her ölüm korkunçtur. Fakat Katrina gibi gerçek bir yıkıma ve ölen yüzlerce insana baktığınızda, yaptığınız işle gurur duyabilirsiniz” dedi. Mağdurlar için düzenlenen bir organizasyonda insanlara kağıt havlu dağıtan Trump, basketbol topunu fırlatır gibi etrafındakilere kâğıt havlu atması büyük tepki çekti.
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