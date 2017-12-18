Doğu Guta'daki insani durum 'kritik noktaya' ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC), yapılan yazılı açıklamada, Şam kırsalındaki bölgede çatışmaların yoğunlaştığı, can kayıplarının artmasından büyük endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, 14 Kasım'dan bu yana çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı, çatışmalardan sivillerin çoğunluğunun etkilendiği ifade edildi.

Uluslararası hukuk gereğince, sivillerin ve yaşam alanlarının çatışmalardan korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, Doğu Guta'daki sivillerin çektiği insani durumun "kritik noktaya" ulaştığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, bölgedeki sağlık çalışanlarının yüzlerce hasta ve yaralının hayat kurtarıcı temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını aktardığı, çetin kış koşullarının ise durumu daha da kötüleştirdiği belirtildi.

"Aileler günde bir öğün yemek yiyebiliyor"

Uluslararası Kızılhaç Örgütü Yakın ve Ortadoğu Bölge Direktörü Robert Mardini, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Guta'da insani durum kritik bir noktaya ulaşmış durumda." ifadesini kullandı.

Mardini, bölgedeki sivillerin kapana kısıldığını, sivillere yardım ulaştırılamadığını, gıda stoklarının hızla tükendiğini, elde kalanların ise astronomik fiyatlara ulaştığının altını çizerek, "Bazı aileler günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. Bu çocuklu aileler için daha da üzücü. Sonuç olarak buradaki sivillerin büyük bir çoğunluğu insani kuruluşlardan gelecek yardıma güveniyor. Hiçbir askeri veya politik bir kazanım çekilen bunca acıyı meşrulaştıramaz." değerlendirmesinde bulundu.

Şam'ın doğusundaki bölgede 400 bin sivil, 5 yıldır askeri kuşatma altında yaşıyor. Doğu Guta'ya bu yılın nisan ayına kadar kaçak yollar, gizli tüneller ve tüccarlar aracılığıyla kısıtlı da olsa gıda girişi sağlanabiliyordu ancak söz konusu dönemden bu yana rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ablukayı sıkılaştırmasıyla bölgeye gıda maddesi ve ilaç sokmak imkansız hale geldi. Bu durum bölge halkının günlük yaşamını daha da zora soktu.

Doğu Guta, Astana anlaşmaları çerçevesinde "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen rejimin saldırıları aralıksız sürüyor.