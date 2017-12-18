Doğu Gutalı Kerim bebek için destek büyüyor

Suriye'nin İdlib kentindeki Kelli beldesinin El Tedamun futbol kulübünün başkanı Bessam Lattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerim bebek ve 5 yıldır kuşatmada yaşayan Doğu Gutalılar için bir bisiklet yarışı organize ettiklerini söyledi.

Keftin köyündeki yarışa ebeveynlerini kaybeden 25 çocuğun katıldığını dile getiren Lattuf, "Allah’tan ablukanın kırılmasını, zor şartlarda bombardıman altında yaşayan bebekler ile yaralıların durumlarının iyileşmesini, bombardımanın durmasını diliyoruz." dedi.

Yarışı kazanan 15 yaşındaki Macid Hamza da "Bu yarışa özellikle sol gözü kör olan, annesini kaybeden, kafatasına yara alan Kerim bebek için ve genel olarak da rejimin ablukada tuttuğu Doğu Gutalılar için katıldım. Ödül olarak kazandığım bisikleti, Doğu Gutalı çocuklara ithaf ediyorum." diye konuştu.

Kerim bebek, başkent Şam'da rejimin askeri kuşatmada tuttuğu Doğu Guta'da bir aylıkken annesini yitirmişti. Rejimin topçu saldırısına annesinin kucağında yakalanan Kerim bebek, sol gözünü kaybetmişti.

Kafasının sol tarafına ağır yaralar alan ve kafatasında ciddi kırıklar oluşan Kerim, bir aydır mucizevi şekilde yaşama tutunuyor.

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