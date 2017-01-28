Donald Trump o kararı da imzaladı!
Trump, mültecilerle ilgili çok tartışılan kararnameyi imzaladı.
- AA
ABD Başkanı Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren kararnameyi imzaladı.
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