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Donald Trump o kararı da imzaladı!

Trump, mültecilerle ilgili çok tartışılan kararnameyi imzaladı.

  • AA
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ABD Başkanı Trump, mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren kararnameyi imzaladı.

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