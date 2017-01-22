Donald Trump Kur'an-ı Kerim dinledi

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump Amerikan geleneklerinde yer alan şekilde Ulusal Katedral'de dini törende yer aldı. İmam Macid 45. ABD başkanı Donald Trump'a güçlü bir mesaj vermek için Kur'an'ın bazı ayetlerini okuma fırsatı buldu. İmam Macid Hucurat Suresi Ayet 13 ile Rum Suresi 22. ayeti okudu.