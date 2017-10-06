Düğünde damattan şoke eden video

Singapur’daki düğünde her şey yolunda gözüküyordu, ta ki damat bir video yayımlayana kadar. Videoda, gelinin başka bir erkekle yakınlaştığı görülüyordu. Gelinin başka bir erkekle yakın temas halinde otel odasına girmesini gösteren videoyu yayımlayan damat, herkesi şaşırttı. Gelin de koşarak salondan ayrıldı.

Sevgilisinin kendisini aldatmasından korkan zengin damadın, düğünden birkaç hafta önce özel dedektif tutarak, müstakbel karısını takip ettirdiği ortaya çıktı.

Dedektif Zhuo, müşterisinin düğün davetiyesini gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Ancak damadın niyetini, düğüne gidince anladığını ifade etti.