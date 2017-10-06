Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Düğünde damattan şoke eden video

Singapur’daki bir düğünde damat, kendisini aldattığını iddia ettiği gelinin videosunun yayımlayınca, davetliler şoke oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Singapur’daki düğünde her şey yolunda gözüküyordu, ta ki damat bir video yayımlayana kadar. Videoda, gelinin başka bir erkekle yakınlaştığı görülüyordu. Gelinin başka bir erkekle yakın temas halinde otel odasına girmesini gösteren videoyu yayımlayan damat, herkesi şaşırttı. Gelin de koşarak salondan ayrıldı.
 
Sevgilisinin kendisini aldatmasından korkan zengin damadın, düğünden birkaç hafta önce özel dedektif tutarak, müstakbel karısını takip ettirdiği ortaya çıktı.
 
Dedektif Zhuo, müşterisinin düğün davetiyesini gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Ancak damadın niyetini, düğüne gidince anladığını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakanlı dilsiz bir Müslüman yaşanılan vahşeti böyle anlatıyor!

Arakanlı dilsiz bir Müslüman yaşanılan vahşeti böyle anlatıyor!

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA