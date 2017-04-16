Dünya medyası referandum sonucunu böyle duyurdu

ABD merkezli AP, Fransa merkezli AFP ve İngiltere merkezli Reuters, Anadolu Ajansı'ının geçtiği ilk verileri abonelerine aktardı.

Reuters, "İç Anadolu'da evet oyları, kıyı bölgelerde ve güneydoğuda ise hayır oyları önde görünüyor" ifadesini kullandı.

AFP ise uzun bir analiz yayınladı. "Evet kampı önde" başlığının yer aldığı analizde, "Buna karşın sandıklar açıldıkça sonuçlar değişebilir" ifadesi kullanıldı.

19.00 itibariyle tüm yabancı ajanslar İstanbul ve Ankara'da değişen duruma odaklanmaya başladı. Reuters, "İstanbul'da hayır oyları öne geçti" diye yazdı.

AA'nın BYEGM'den aldığı rakamlara göre, halk oylamasını takip etmek için Türkiye'deki yerleşik yabancı basın mensuplarıyla birlikte 517 yabancı basın mensubu akredite oldu.

Yurt dışından yalnızca halk oylamasını takip etmek için gelen gazetecilerin sayısı ise 233'e ulaştı.

Türkiye'deki halk oylamasına en büyük ilgiyi ABD basını gösterirken, bu ülkeden 32 basın mensubu akredite oldu. ABD'yi 30 gazeteci ile Almanya, 25 basın mensubuyla İngiltere takip etti. Japonya ve Rusya'dan ise 15'er gazeteci akredite oldu.