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Dünyanın en mutlu halkı Finlandiyalılar

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (UNSDSN) tarafından yapılan araştırmada, dünyanın en mutlu halkının Finlandiyalılar olduğu belirtildi.

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UNSDSN tarafından dünya üzerindeki 156 ülkede yapılan araştırma sonucunda Dünya Mutluluk Raporu 18 (WHR) yayımlandı.

Bu ülkelerden 117'sinde mülteci ve sığınmacıların mutluluğunun da dikkate alındığı araştırmaya göre, Finlandiyalılar dünyanın en mutlu halkı oldu.

Finlandiya'yı Norveç, Danimarka, İzlanda, İsviçre, Hollanda, Kanada, Yeni Zelanda, İsveç ve Avustralya izledi.

ABD, 4 sıra gerileyerek bu yıl 18'inci sırada yer aldı.

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