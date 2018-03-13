İran, düşen Türk özel jeti pilotunun acil iniş izni istediği ve buna izin verilmediği yönünde çıkan iddiaları yalanladı İran Havacılık Kurumu, önceki gün İran'da düşen Türk özel jeti pilotunun İranlı yetkililerden acil iniş izni istediği, İran'ın buna izin vermediği yönünde basında çıkan iddiaları yalanladı.